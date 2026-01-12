Реклама

22:18, 12 января 2026

В сети испугались за здоровье дочери Дмитрия Маликова из-за ее фото в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @steshamalikova

В сети испугались за здоровье дочери российского певца Дмитрия Маликова Стефании Маликовой из-за фото в купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница артиста поделилась снимками с отдыха на море. На одном из кадров она позировала, стоя перед камерой в бикини желтого цвета, расстегнутой голубой рубашке и бейсболке. Также девушка продемонстрировала фигуру в слитном белом купальнике, лежа в шезлонге.

Пользователи обратили внимание на изменившуюся внешность Маликовой и высказали свои опасения в комментариях. «К чему такие эксперименты с собой? Некрасиво и тем более не сексуально», «Зачем такой Освенцим? Красивая и нормальная раньше была», «Хочется плакать, неужели все вокруг ослепли?», «Хотя бы родители забили тревогу — анорексия ведь с определенного этапа уже неизлечима и последствия ужасные для здоровья», «Это уже не норма. Слишком худая. Где мама? Неужели правда невидно, что с человеком что-то не так?», «Стеша остановись», — заявили юзеры.

В июле 2025 года Стефания Маликова раскрыла комплекс во внешности.

