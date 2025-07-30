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15:41, 30 июля 2025Ценности

Дочь Дмитрия Маликова раскрыла комплекс во внешности

Дочь Дмитрия Маликова Стефания призналась, что стеснялась формы лица
Екатерина Ештокина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова раскрыла комплекс в своей внешности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя блогерша разместила ролик, на котором показала фото из своего детства. При этом она призналась, что стеснялась формы своего лица. «Мам, все говорят, что у меня широкое лицо в форме сердца», — подписала она.

Затем Маликова показала снимок матери, которая поддерживала ее. «Это твоя изюминка, подожди немного, все изменится», — процитировала она слова родительницы.

«Люблю такие тренды, есть в них что-то стоящее», — заключила Маликова.

В апреле дочь Дмитрия Маликова заподозрили в анорексии из-за внешности на новых фото. Инфлюэнсерша позировала перед камерой в наряде собственного бренда.

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