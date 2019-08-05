Родившим тройню россиянам дадут жилищные субсидии

Жителям Подмосковья, у которых одновременно рождается трое и более детей, будут предоставлять субсидию на приобретение жилья. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

О введении в регионе новой нормы губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с правительством. «У нас уже несколько лет действует программа по предоставлению субсидий на жилье семьям, в которых семь и более детей. Я дал указания по изменению государственной программы [«Жилище»]. Теперь в Московской области все семьи, в которых рождаются сразу трое и более детей, будут получать жилищную субсидию», — сказал Воробьев. «Такая практика будет действовать все следующие годы», — добавил губернатор.

В июле Воробьев вручил сертификат на улучшение жилищных условий подмосковной семье, в которой воспитывается 14 детей. Сумма субсидии составила 7,4 миллиона рублей. В начале августа сообщалось о том, что 10 муниципалитетам Московской области из собственности региона будет выделена земля для предоставления многодетным семьям.

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