Воробьев вручил многодетной семье сертификат на семь миллионов рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил семье из Люберец сертификат на улучшение жилищных условий на сумму 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 4 июля.

«У нас в Московской области действует программа, смысл которой заключается в том, что тем, у кого семь и более детей, мы предоставляем субсидию на квартиру», — рассказал он.

Воробьев также вручил многодетной маме подарочный набор, который с сентября по инициативе главы региона будет выдаваться во всех роддомах региона.

В семье Голубевых из городского округа Люберцы 14 детей.

В феврале Андрей Воробьев заявил, что предоставление льгот многодетным семьям и людям старшего возраста должно стать приоритетом в работе органов власти. Он подчеркнул, что главы всех муниципалитетов должны уделить внимание социальной повестке.