Воробьев назвал приоритет в работе органов власти Подмосковья

Предоставление льгот многодетным семьям и людям старшего возраста должно стать приоритетом в работе органов власти Подмосковья, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 февраля.

На заседании регионального правительства Воробьев напомнил о социальной повестке в послании президента Федеральному собранию. «Мы все мы четко поняли указания, приоритеты, которые были сказаны как в социально-экономической сфере», — заверил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что власти всех уровней должны проявить вниманию и заботу к согражданам. Также он попросил сосредоточить усилия на улучшении инвестиционного климата.

20 февраля глава государства Владимир Путин поручил снизить налоговую нагрузку на российские семьи. В качестве меры поддержки многодетных семей он поручил освободить их от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на ребенка, а также от налога на земельные участки размером шесть соток.

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