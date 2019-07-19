Потолок в квартире многодетной семьи рухнул во время детского праздника

В квартире многодетной семьи Дашковых из Санкт-Петербурга обвалился потолок. Авария произошла в момент, когда вся семья собралась на кухне. Об этом Артем Дашков написал на странице во «ВКонтакте».

Квартира была куплена семьей полтора года назад, она продавалась с отделкой от застройщика. Инцидент произошел вечером 17 июля, во время праздничного застолья по поводу рождения младшего сына. «На кухне накрыли стол, сели отмечать. Вдруг сверху что-то стало хрустеть. Жена подняла голову, а по потолку идет трещина. Говорит: "Выходим из кухни срочно!", все вышли, и тут обрушился потолок», — написал Дашков.

По словам мужчины, с потолка рухнули крупные куски штукатурки, разбившие посуду. Тяжелый кусок потолка упал на то место, где сидел один из детей, добавил пользователь.

В 2018 году житель Челябинской области случайно разрушил стену, отделявшую его комнату от подъезда дома. Мужчина с усилием пытался открыть заедающую дверь в квартиру, это стало причиной сдвига бетонной плиты над дверью, которая выпала внутрь помещения. По свидетельству соседей, стена подъезда давно была треснувшей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



