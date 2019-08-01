Десять муниципалитетов Подмосковья получат землю для многодетных семей из областной собственности, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 августа.

«Количество многодетных семей в области растет. Наша главная задача —совместными усилиями государственной и муниципальной властей обеспечить их землей, положенной по закону», — подчеркнул Коган.

По его словам, вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям находится у властей на особом контроле.

В ноябре прошлого года сообщалось, что около 23 тысяч многодетных семей получили земельные участки, на учет было поставлено около 37 тысяч семей. Всего в регионе проживает более 73 тысяч многодетных семей. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно призывал глав муниципалитетом внимательно относиться к нуждам этой категории граждан.