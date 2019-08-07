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Ипотеку предложили компенсировать из бюджета всем желающим

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В отсутствие экономического роста покупка жилья будет становиться все менее доступной для россиян, поэтому государству стоит возродить практику субсидирования ипотечной ставки из бюджета, как это делалось в 2015 и 2016 годах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление главы строительной корпорации «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева.

«Нужно оказать поддержку, чтобы жилье покупали. Нужно пойти на снижение ипотечной ставки, пусть даже из бюджета. Ее субсидирование возвращается с налогами (...) и дает развитие строительной отрасли, которая тянет за собой развитие еще семи отраслей», — цитирует застройщика «Интерфакс».

По словам Ананьева, возврат к субсидированию ипотеки выгоден не только покупателям, но и экономике в целом. «Сейчас эта программа свернута, к ней надо вернуться (...) [Субсидировать ипотеку] должно государство и крупные предприятия, где люди работают», — заявил он.

В конце мая о возможности вернуть в России практику субсидирования ставки по ипотеке из бюджета еще до конца 2019 года заявлял курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко. Впервые такая мера была принята в стране в 2015-м, когда, после резкого подъема Центробанком ключевой ставки до 17 процентов в конце 2014 года, ставки по ипотечным кредитам в стране выросли до «заградительного» уровня в 20-35 процентов годовых. За счет субсидирования ставку по кредитам на строящееся жилье снизили до 13, а затем — до 12 процентов годовых, программа проработала до конца 2016 года.

В июле 2019-го стало известно о поручении президента России Владимира Путина к правительству проработать варианты субсидирования из бюджета первоначального взноса по ипотеке и компенсации процентной ставки по жилищным займам.

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