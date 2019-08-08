В Дании начали выдавать бесплатную ипотеку

Датский Nordea Bank начал выдавать ипотечные кредиты на срок 20 лет с нулевой процентной ставкой. Это первый банковский продукт в истории страны с такими условиями, сообщает Bloomberg.

Вывод нового ипотечного продукта продолжает сложившуюся в стране тенденцию, подчеркивает издание: ранее в августе другой датский банк, Jyske Bank, анонсировал выдачу ипотеки на 10 лет с отрицательной процентной ставкой (-0,5 процента годовых). На этих условиях заемщики будут получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по кредиту.

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Кроме того, в стране уже действует ипотечная программа с 30-летним сроком выплат по ставке в 0,5 процента годовых. «Некомфортно думать, что есть инвесторы, которые готовы одолжить деньги на 30 лет и получить взамен только 0,5 процента годовых», — прокомментировала удешевление ипотеки старший аналитик датского Nordea Лисе Нютофт Бергманн, назвав ситуацию на местном рынке девелопмента «почти жуткой».

В то же время, по мнению эксперта, для покупателей жилья в стране снижение ставок стало хорошей новостью. «Брать кредиты никогда не было так дешево», — подчеркнула Бергманн.

Ставки по ипотеке в Дании уже опускались до отрицательного уровня. Так, в 2015-м плавающая ставка по ипотеке от Nordea Kredit стала отрицательной после снижения ключевой ставки местного Центробанка до минус 0,35. С января 2015 года ставка кредитования ЦБ Дании находится на уровне 0,05 процента.

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