Миллениалы скупили треть новых квартир в Москве

В 2019 году на московском рынке новостроек доля покупателей квартир в возрасте до 25 лет не превышает 5 процентов, еще почти 32 процента сделок заключают 26-35-летние, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленных редакции «Ленты.ру».

В совокупности на миллениалов — людей, родившихся в период с 1985 по 2003 годы, — в столице приходится больше трети покупок нового жилья, подсчитали аналитики. При этом те, кто младше 25 лет, в среднем платят за квартиру по 4 миллиона рублей, выбирая объекты площадью около 42 квадратных метров. 40 процентов покупателей в этой возрастной группе приобретают жилье на собственные средства, то есть без привлечения ипотеки.

В возрастной категории от 26 до 35 лет более половины всех сделок (53 процента) проходят с использованием кредитных денег. Миллениалы постарше предпочитают квартиры средней площадью 45 квадратных метров и платят за них по 4,2 миллиона рублей.

«Все естественно, — констатируют эксперты. — В 25 лет мало кто может купить себе жилье, если, конечно, ему не помогут родители. Человек только окончил высшее учебное учреждение, делает первые шаги в карьере и арендует квартиру. Даже банки не рассматривают его всерьез. С возрастом все меняется, особенно тогда, когда появляется ребенок. Приоритеты смещаются. К тому же к 30 годам каждый здравомыслящий человек уже имеет определенные накопления, и банки его кредитуют охотнее».

Ранее, в июле, сообщалось, что за последние пять лет доля покупателей в возрасте 25-35 лет на столичном рынке новостроек увеличилась на 16 процентов. Риелторы тогда признали, что тем, кто младше 25, с покупкой жилья чаще всего помогают родители.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!