Названы сроки ухода молодежи с первого места работы

Около половины молодых людей трудятся на первом месте работы не более года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование РАНХиГС.

При этом 27,9 процента молодежи работает на первом месте менее шести месяцев. Главными причинами увольнения становятся низкая зарплата и не удовлетворяющее их содержание труда.

В исследовании также говорится, что девушки чаще объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.

Чаще всего молодежь устраивается на первую работу в возрасте 18-20 лет, при этом более трети не имеют на тот момент ни высшего, ни среднего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что самые перспективные области для трудоустройства выпускников с высшим и средним профессиональным образованием — сфера здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и информационной безопасности.

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