Определены лишенные будущего профессии в России

Россияне, занятые в сфере администрирования, документооборота, а также рядовые сотрудники банков и страховых компаний могут остаться без работы. Об этом рассказали RT во Всероссийском научно-исследовательском институте Минтруда.

Человека в этих сферах скоро могут потеснить новые IT-продукты.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство», — отметили в НИИ. Одной из гарантий сохранения стабильного заработка в будущем называют переход к занятию менее рутинными и более сложными процессами.

Также из-за риска сокращений специалистов среднего звена неуверенно чувствуют себя граждане, занятые вспомогательной бюрократической работой в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, рыболовства.

Наиболее стабильными и перспективными сферами труда, помимо работы в IT, специалисты НИИ назвали здравоохранение, образование, промышленность, торговлю, гостиничный бизнес, строительство и общепит.

12 марта сообщалось о переизбытке на российском рынке труда менеджеров и экономистов с высшим образованием. При этом ощущается нехватка инженеров, а спрос на людей с техническим образованием в ближайшие десятилетия будет лишь расти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!