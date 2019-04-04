Названы самые перспективные сферы для трудоустройства молодежи

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда (ВНИИ труда) назвали самые перспективные области для трудоустройства выпускников с высшим и средним профессиональным образованием, передает ТАСС.

Так, молодые люди имеют наиболее высокие шансы найти работу в сферах здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и информационной безопасности. Хорошие возможности для трудоустройства молодежи есть в области образования и педагогики, обслуживания, а также в сфере приборостроения и оптотехники.

Анализ проводился на основе данных открытых источников — «Работа в России», HeadHunter и SuperJob.

Ранее во ВНИИ труда сообщали, что россияне, занятые в сфере администрирования и документооборота, а также рядовые сотрудники банков и страховых компаний могут остаться без работы, поскольку человека в этих областях вскоре могут потеснить новые IT-продукты.

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