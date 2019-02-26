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Рекордные долги американских миллениалов затормозили экономику страны

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Объем кредитов, висящих на американских миллениалах, достиг максимального размера за последние десять лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-йоркской комиссии по потребительским кредитам Федеральной резервной системы США.

Долг американцев в возрасте от 19 до 29 лет превысил один триллион долларов, это самый большой показатель с 2007 года. Основную массу долга составляют кредиты на обучение, за ними следуют ипотечные кредиты. С 2009 года ипотечная задолженность увеличилась на 3,2 процента, а задолженность по студенческим кредитам выросла на 102 процента.

Общий потребительский долг в США достиг рекордных 13,5 триллиона долларов. Как отмечают эксперты, высокий уровень долга заставил молодых людей сократить свои расходы, что негативно влияет на экономическое развитие страны. В результате на политическую арену вышли инициативы, рассчитанные на то, чтобы повысить расходы миллениалов, например, списание студенческих долгов.

Как показал опрос, проведенный Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics) более трех четвертей экономистов прогнозируют, что США войдут в рецессию до конца 2021 года, причем десять процентов из них ожидают ее уже в этом году. По мнению экономистов, из-за политики президента США Дональда Трампа ВВП страны начинает сокращаться.

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