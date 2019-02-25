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Американской экономике предсказали обвал

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Более трех четвертей экономистов прогнозируют, что США войдут в рецессию до конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics).

Всего в опросе приняли участие порядка 300 экспертов. Десять процентов опрошенных ожидают, что рецессия начнется уже в этом году, 42 процента уверены, что это произойдет со следующего года, а 25 процентов — в 2021-м.

По оценке экспертов, за последние месяцы 2018 года темпы роста ВВП в США сократились с 3,4 процента в третьем квартале, до 2,5 процента в годовом исчислении.

Основной проблемой экономисты назвали политику президента США Дональда Трампа. 36 процентов экспертов считают, что, если существующие тарифы, введенные в ходе торговой войны на целый ряд категорий товаров из Китая, оставят в силе, рост ВВП в 2019 году сократится на 25 базисных пунктов. Еще 26 процентов опрошенных специалистов ожидают при таком сценарии снижения на 50 базисных пунктов, а 15 процентов участников опроса полагают, что снижение превысит 50 базисных пунктов.

В октябре прошлого года с аналогичным прогнозом выступил JPMorgan. Аналитики компании оценили вероятность рецессии в США в течение года в 28 процентов. В трехлетней перспективе шансы уже выше 80 процентов.

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