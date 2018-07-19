США начали тонуть в долгах

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга превышают темпы развития экономики страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ФРС отметил, что необходимо добиться обратной тенденции, и добавил, что «налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития». Пауэлл также заверил, что регулятор не прогнозирует рецессии.

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Ранее Россия выбыла из списка 33 стран — крупнейших держателей госдолга США. Сумма облигаций, которыми владеет сейчас Москва, составляет менее 30 миллиардов долларов. На первых местах в списке по-прежнему Китай и Япония.

19 марта сообщалось, что госдолг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов.

Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга, однако за год президентства этот показатель вырос более чем на триллион долларов.

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