Российская молодежь оказалась довольна жизнью

Современная российская молодежь в сравнении с другими возрастными группами настроена наиболее оптимистично. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в четверг, 27 июня.

В частности, свыше половины респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (58 процентов) и от 25 до 34 лет (55) утверждают, что довольны своей жизнью. Схожие показатели среди более возрастных участников исследования только в группе респондентов старше 60 лет (54 процента).

Современная молодежь в целом ждет улучшений в будущем — так ответили 42 процента среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 33 процента в группе от 25 до 34-х. 25 процентов респондентов в возрасте 18-24 года ожидают, что будут жить так же, как и сейчас. Среди 25-34-летних эта доля заметно выше — 45 процентов.

Доля ожидающих перемен к худшему в молодежной среде не превышает одной пятой — 17 процентов в группе 18-24 года и 14 процентов среди тех, кому от 25 до 34 лет.

Положительно оценивают сложившуюся личную жизненную ситуацию также чаще всего в молодежной среде — 83 процента тех, кому от 18 до 24 лет, и 75 процентов опрошенных в возрасте 25-34 года.

В опросе приняло участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

В декабре 2017 года сообщалось, что россияне в возрасте до 29 лет потеряли интерес к дискотекам и ночным клубам. В исследовании, проведенном Общественной палатой, отмечается, что они привлекают молодежь в разы меньше, чем шопинг (7,3 против 38 процентов респондентов). Свободное время юные граждане предпочитают тратить на общение в соцсетях (54 процента) и обычные прогулки (45,2).

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