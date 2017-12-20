Молодежь в России забила на дискотеки и ночные клубы

Россияне в возрасте до 29 лет потеряли интерес к дискотекам и ночным клубам. Об этом говорится в исследовании, проведенном Общественной палатой, передает РИА Новости в среду, 20 декабря.

Ночные увеселительные заведения, согласно опросу, привлекают молодежь в разы меньше, чем шопинг (7,3 против 38 процентов респондентов). Свободное время юные граждане предпочитают тратить на общение в соцсетях (54 процента) и обычные прогулки (45,2).

Любовь к просмотру роликов и фильмов на компьютере, в которой призналась половина респондентов, не отбила интерес посещать кинотеатры (40,4 процента), а доступность электронных книг и сетевых изданий — к чтению книг и журналов (46 процентов), отмечается в исследовании.

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Государственные и муниципальные секции в целом по стране регулярно посещает треть участников опроса. Ситуация в этой сфере сильно разнится на региональном уровне. К примеру, в Тюменской области в работе кружков участвует 59 процентов молодежи, а в Северной Осетии — 42 процента.

53 процента опрошенных хотя бы раз в три месяца участвуют в общественно-политических и волонтерских акциях. 12 процентов из них признались, что такие мероприятия проводятся в принудительном порядке.

Подавляющее большинство респондентов (79,2 процента) заявили, что удовлетворены своей жизнью.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 15 до 29 лет из 59 регионов страны. Данные собирали на местах отобранные Общественной палатой волонтеры. Участникам опроса разрешили выбирать несколько вариантов ответов на вопросы.

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