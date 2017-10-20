Россия
 
Последние новости
В крови виновницы смертельного ДТП в Харькове нашли опиаты
Греф раскрыл секрет успеха
Работники баров и ресторанов на Кубани рассказали о запрете праздновать Хеллоуин
Белорусский футбольный комментатор выругался в эфире
Создано универсальное средство от рака
KFC зашифровала заветный рецепт жареной курятины в соцсети
Курс биткоина побил новый рекорд
Популярные новости
Оральный секс признали опасным для мужчин
В крови виновницы смертельного ДТП в Харькове нашли опиаты
Создано универсальное средство от рака
Курс биткоина побил новый рекорд
Реальные доходы россиян упали
KFC зашифровала заветный рецепт жареной курятины в соцсети

Попали в сеть

Фестиваль молодежи и студентов в Сочи связал десятки тысяч людей со всего мира

Перейти в «Мою Ленту»
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Подходит к концу XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Олимпийском парке Сочи. За несколько дней 25 тысяч его гостей и участников образовали полноценную социальную сеть, которая, судя по всему, продолжит действовать и после того, как юноши и девушки разъедутся по своим странам.

«В России науки нет», — три года назад уверял Аполлон Степанов, молодой ученый из Ульяновска. Сейчас Аполлон Владимирович — заведующий лабораториями кафедры машиностроения Ульяновского политехнического университета. Готовится к защите кандидатской: энергосбережение и совершенствование инструментов для обработки деталей. Параллельно Аполлон Степанов выводит на стартап два проекта на ту же тему. Об этом Степанов успел рассказать и министру экономического развития Максиму Орешкину, и другим участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

— Имеется журнал, — сообщает Аполлону и корреспонденту «Ленты.ру» Артур Гопак, прислушивавшийся к их разговору.

К многочисленным торговцам прессой и сувенирами Артур, шесть лет живущий в Нидерландах, отношения не имеет. В Голландии Гопак — главный редактор и издатель журнала «Альфагамма», о стартапах в области реального сектора.

— Пока журнал небольшой. Но ничем подобным крупные издательские дома в мире не занимаются, — уверяет он. — Даже те, кто специализируется на деловой журналистике. Пытаюсь занять нишу, на фестивале для этого — куча всего.

Завлаб Аполлон и главред Артур тут же обмениваются визитками. Обычными, никаких нанотехнологий. Правда, и тот и другой тут же фотографируют бумажные квадратики на телефон. «На облаке надежнее», — говорит Гопак.

Революция конформизма

— Ждать тут долго, зато в очередях знакомишься быстро, — рассуждает Семен Сергеенко, выпускник Самарского аэрокосмического университета, в очереди на секцию «Цифровой портрет России».

У Семена в смартфоне уже три десятка адресов: коллеги из Сколково, португальский выпускник Массачусетского технологического института («светлая башка, новые сплавы для авиации» — аттестует его Семен), ребята из разных стран — но все студенты и аспиранты московской Бауманки... Цифровой портрет России «рисует» Аркадий Дворкович — поэтому Семен без труда пополняет свой клуб по интересам среди желающих послушать вице-премьера.

Мохаммед Эссаид, сотрудник аппарата Национальной народной ассамблеи Алжира, опоздал на лекцию спикера Госдумы Вячеслава Володина — разумеется, по современному парламентаризму. «Там должен быть мой коллега из Марокко, — объясняет Мохаммед. — Мы здесь познакомились, хотели послушать и обсудить дальнейшее сотрудничество».

И алжирец, и марокканец обнаружились позже — на лекции Фабио Новембре «Влияние Запада на мировой дизайн». «Я не против, я не “за” — я “с”, — цитирует всемирно известный архитектор и дизайнер одного из своих учителей. — Это и есть настоящая революция: избавление от необходимости выбирать, равноправная работа с противоположными точками зрения».

Если разговор об НКО — то не менее, чем от гендиректора Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини. Если проблемы Вселенной — то от астрофизика Джорджа Фицджеральда Смута, лауреата Нобелевской премии. «Из черной дыры выхода нет никуда, — объясняет нобелиат. — А белых дыр не существует. Иначе здесь проходу бы не было от инопланетян».

Интересует ближний космос? На фестивале — с десяток космонавтов, от Бориса Волынова до Сергея Крикалева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам. «Дефицит космонавтов, серьезно, — сообщает Крикалев молодежи. — Записывайтесь на отбор». А «Процесс неизбежного» — так на фестивале назвали заседание по инновациям — прямо на сцене воссоздает Герман Греф, Сбербанк.

За современной наукой — добро пожаловать к Артему Оганову, пожалуй, самому модному ученому страны. Кристаллография в исполнении профессора Оганова собирает полный разноязыкий зал — как и практически любое выступление любого спикера XIX Всемирного. На всех сессиях половина слушателей — в наушниках. Перевод на основные языки идет в три смены, и синхронистам сочувствуешь ничуть не меньше, чем сбивающимся с ног волонтерам.

А вопросы по международному молодежному сотрудничеству можно задать лично Владимиру Путину. Конечно, если повезет оказаться на ночных посиделках в одном из кафе фестивального парка, куда президент заехал с заседания Валдайского клуба. «Международный уровень экспертов клуба», — оценивает один из вопросов Путин. Бразильцы, спросившие президента о перспективах работы БРИКС, гордо оглядываются.

Дипломатия «ми-ми-ми»

— Хотя бы семь минут в день постарайтесь посвящать общественной деятельности. Начните с семи, дальше может пойти само, — говорит Ндаба Мандела. Не только — и уже не столько внук Нельсона, сколько вполне самостоятельный руководитель фонда «Расцвет Африки»: социальные проекты, борьба с бедностью.

— Иногда можно через «ми-ми-ми», — отвлекаясь от выступающего, шепчет Бакр. Отличный русский — «из Лумумбы», то есть РУДН, недавний выпуск. У себя дома, в одной из развивающихся стран, Бакр — молодой замначальника департамента в одном из экономических министерств: сырьевой экспорт и технологический импорт в одном лице.

Прочее Бакр просит не конкретизировать. Дело в том, что он занят сбором значков XIX Всемирного. Тех самых, с пятицветной ромашкой и белым голубем на фоне земного шара посередине. Попросили коллеги из других министерств. Главным образом — из МИДа. И не просто так, а для дела. Серьезные люди...

— У тебя на лацкане есть настоящий значок. Значит, ты был в Сочи на фестивале. Тут сколько стран, 190? Значит, ты со многими знаком, — объясняет Бакр. — У тебя есть связи. С тобой можно иметь дело.

Такие вот незатейливые понятия. Африка...

Три значка Бакр правдами и неправдами раздобыл через волонтеров фестиваля: «Сказал, что потерял, а потом ми-ми-ми», — хлопает глазами предприимчивый чиновник. Действительно, выглядит трогательно.

— И еще пять — на обмен, — Бакр раскрывает фестивальную сумку. Яркие браслеты из самоцветов и пластика. Продолговатые деревянные шкатулки со змеями и бегемотами. Два небольших ореха на одной веревочке — «это для нервов, крутишь и спокойный становишься».

Итого восемь значков. А коллеги просили десять. Поняв, что корреспондент «Ленты.ру» со своей ромашкой не расстанется даже за бегемота, Бакр прощается.

Госпожа, товарищ, сеньора…

В «красном секторе», где идут конференции и дискуссии по основной тематике Фестиваля — левому движению и борьбе с империализмом — перерыв. Центр притяжения — не столики с кофе и плюшками, а приятная, просто одетая женщина. На вид — типичная бюджетница, вроде участкового терапевта.

Выясняется, что и вправду врач — педиатр. Кубинский. И зовут ее Алейда Гевара; старшая дочь того самого Эрнесто Гевары — героя кубинской революции по прозвищу Че. Практикует многие десятилетия. Алейда делится опытом жизни при санкциях, когда на Кубу из-за блокады не попадала половина жизненно важных для детей препаратов, и как, собственно, лечить, опираясь в основном на возможности местного здравоохранения.

— Идеология мне ни к чему, — выпадая из революционного контекста, говорит Мария, интерн из Белгорода. — Нет, я знаю Че, уважаю его, кубинский народ. Но госпожа Гевара…

— Товарищ, — поправляет Ирину кто-то из окружающих

— Сеньора Алейда, — подумав, продолжает Мария, — очень классный врач. Если у нее будет время, то очень ждем сеньору на секции по инновациям в медицине.

— Намибия, Венгрия, Сербия. Сейчас только что Штаты проводили, — перечисляет гостей первого утреннего часа одного из фестивальных дней Ирина Политова, стенд Московской области. Стенд оформлен «под космос»: Звездный городок, он же Королев — наиболее известный за рубежом бренд Подмосковья.

Впрочем, не космосом единым...

— У нас делают украшения из мусора. Целая технология арт-переработки — пластик, стекло. На фестивале были гости из Индии, там с мусором проблема огромная. Мы связали индийских и подмосковных коллег, отправили в Индию презентации и фото. Контакт на фестивале состоялся, будем отслеживать. Через Facebook, конечно.

У стенда Краснодарского края — Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ. Катырина интересуют разработки молодых кубанских химиков. В частности — новая технология промышленной очистки сточных вод и средство для обработки земель после нефтяного загрязнения.

— За короткий срок — обратно в хозяйственный оборот, — объясняют разработчики, подкрепляя сказанное выкладками и спецификациями.

— Надо пробовать внедрять, вещь интересная, — ознакомившись, отвечает глава ТПП РФ. — Нефть и все, что с ней связано — реальность сегодняшнего дня.

«Мне важна любая ваша вера»

— Испытываете жалость к себе? — Ник Вуйчич чуть наклоняет голову налево. — Значит, в конце концов соберете вокруг себя тех, кто вас пожалеет. Или кому тоже нужно, чтобы его пожалели. Хотите утвердиться сами? Значит, точно такие же вас и найдут. Особые потребности тут ни при чем.

У писателя, филантропа и мотивационного оратора Ника Вуйчича есть только одна особая потребность: кто-то должен помочь ему разместиться на сцене — на стуле, но чаще просто на столе. Кажется, это единственное, чего не может Вуйчич, от рождения лишенный и рук, и ног. Все остальное Ник сделает с восхищенной аудиторией сам.

На этот раз слушателей относительно немного: пресс-конференция, вход только по желтым фестивальным бейджам для журналистов. Ник Вуйчич, впрочем, явно рад передышке. Только что он выступил перед пятью тысячами участников фестиваля. В зал не попали еще пять тысяч. Оргкомитет попросил Вуйчича о еще одном выступлении. Оно состоится через час.

— Верьте и веруйте, — говорит Ник. — Я протестант, но для меня важна любая ваша вера. Без нее у меня не было бы ничего. Ни умения говорить, ни любимой жены, ни детей — уже двое, ждем девочек-близнецов. Говорят о разрыве между поколениями — у молодых новые ценности, совсем другие. Вера — то, что объединяет отцов и детей.

На вторую лекцию Ника Вуйчича прорывается компания из Белгорода, Новосибирска и Хабаровска: студенты-экономисты и уже практикующие молодые менеджеры. С ними корреспондент «Ленты.ру» познакомился на встрече с Фредериком Бегбедером — известным агностиком. Несколько лет назад вышел сборник диалогов Бегбедера с епископом Жаном-Мишелем де Фалько — под названием «Я верую. Я тоже нет».

Кажется, это и есть — не «за» и не «против». А только «с». Революция — не единственный способ борьбы с капитализмом и империализмом.

Юрий Васильев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:0020 октября

Вас здесь не лежало

За что стоит воевать в российских больницах
12:04Сегодня

Собчак заявила о планах Кремля «задушить ее симпатией»

15:43Сегодня

Поклонская опровергла наличие у нее украинского гражданства

15:16Сегодня

Стая медведей оккупировала село на Чукотке

Россия00:01Сегодня

«Не думаю, что по мне будут долго скучать»

Путин на «Валдае» рассказал анекдот и пошутил про выборы
15:05Сегодня

Более 180 медработников и учителей Подмосковья приобрели жилье по соципотеке

10:19Сегодня

Националисты уведомили мэрию о проведении «Русского марша» в Москве

15:02Сегодня

Ярославских подростков застали за производством коктейлей Молотова и отпустили

Россия00:02Сегодня

Без бумажки ты...

Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
00:34Сегодня

Путин рассказал о перспективах женщины стать президентом России

14:42Сегодня

Полицейский прогулялся по центру Москвы с направленным на людей автоматом  

14:41Сегодня

Встреча жителя Камчатки с диким медведем на рынке попала на видео

Россия
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
«Не думаю, что по мне будут долго скучать»
Путин на «Валдае» рассказал анекдот и пошутил про выборы
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Поклонская опровергла наличие у нее украинского гражданства
Стая медведей оккупировала село на Чукотке
Более 180 медработников и учителей Подмосковья приобрели жилье по соципотеке
Ярославских подростков застали за производством коктейлей Молотова и отпустили
Все материалы
Мир
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Сирийцы рассказали о будущем освобожденной «столицы» ИГ
Немецкие спецслужбы уличили в провоцировании теракта в Берлине
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Опиум и смерть
Все материалы
Бывший СССР
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
В Азербайджане выпустили ролик о секс-туризме на Украину
Порошенко рассказал о своем спасении от ополченцев весной 2014 года
В Киргизии потребовали вернуть в музей закопанную по закону шариата мумию
В Киеве протестующие провели ночь в палаточном городке у здания Рады
Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ
Киевские протестующие пришли к Порошенко и спели гимн Украины
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Курс биткоина побил новый рекорд
«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса
Россия пустила турецкие гранаты и баклажаны
Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах
Греф объявил о переходе российской экономики в 3D
Рост доходов россиян объяснили низкой инфляцией
Все материалы
Силовые структуры
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Золотой билет
Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
Таксист протащил полицейского на капоте в аэропорту Домодедово
Лидер банды ногинских киллеров Мазур получил пожизненный срок
Судебные приставы получат право задерживать должников по алиментам
У «Миссис мира-2006» в Казани похитили сумку и кольцо за три миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Названа причина невидимости инопланетян
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
В США успешно испытали замену РД-180
Все материалы
Спорт
Цирк с конями
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам
Назван лучший футболист года
Белорусский футбольный комментатор выругался в эфире
Отсидевший Емельяненко подписал контракт и восславил «Ахмат»
Футболист «Спартака» обошел Месси и Роналду в списке лучших в Лиге чемпионов
Кремль обвинил США в давлении на МОК ради отстранения россиян от Олимпиады
Вратарь «Спартака» признался в желании покинуть клуб из-за депрессии
Все материалы
Культура
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Дайкон и порядок
Безногий спортсмен, медсестра-вампир и другие герои книжных новинок
Аудит «Евровидения» на Украине выявил нарушения на 18 миллионов долларов
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Дольф Лундгрен измерил крутость Путина
Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Все материалы
Ценности
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Женщин предложили помечать
Названы самые влиятельные люди российской моды
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
В Женеве показали светящийся «улей туманности»
Производство секретного внедорожника Lamborghini показали на видео
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы