Попали в сеть

Подходит к концу XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Олимпийском парке Сочи. За несколько дней 25 тысяч его гостей и участников образовали полноценную социальную сеть, которая, судя по всему, продолжит действовать и после того, как юноши и девушки разъедутся по своим странам.

«В России науки нет», — три года назад уверял Аполлон Степанов, молодой ученый из Ульяновска. Сейчас Аполлон Владимирович — заведующий лабораториями кафедры машиностроения Ульяновского политехнического университета. Готовится к защите кандидатской: энергосбережение и совершенствование инструментов для обработки деталей. Параллельно Аполлон Степанов выводит на стартап два проекта на ту же тему. Об этом Степанов успел рассказать и министру экономического развития Максиму Орешкину, и другим участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

— Имеется журнал, — сообщает Аполлону и корреспонденту «Ленты.ру» Артур Гопак, прислушивавшийся к их разговору.

К многочисленным торговцам прессой и сувенирами Артур, шесть лет живущий в Нидерландах, отношения не имеет. В Голландии Гопак — главный редактор и издатель журнала «Альфагамма», о стартапах в области реального сектора.

— Пока журнал небольшой. Но ничем подобным крупные издательские дома в мире не занимаются, — уверяет он. — Даже те, кто специализируется на деловой журналистике. Пытаюсь занять нишу, на фестивале для этого — куча всего.

Завлаб Аполлон и главред Артур тут же обмениваются визитками. Обычными, никаких нанотехнологий. Правда, и тот и другой тут же фотографируют бумажные квадратики на телефон. «На облаке надежнее», — говорит Гопак.

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Фото: Игорь Герасимчук / ТАСС

Революция конформизма

— Ждать тут долго, зато в очередях знакомишься быстро, — рассуждает Семен Сергеенко, выпускник Самарского аэрокосмического университета, в очереди на секцию «Цифровой портрет России».

У Семена в смартфоне уже три десятка адресов: коллеги из Сколково, португальский выпускник Массачусетского технологического института («светлая башка, новые сплавы для авиации» — аттестует его Семен), ребята из разных стран — но все студенты и аспиранты московской Бауманки... Цифровой портрет России «рисует» Аркадий Дворкович — поэтому Семен без труда пополняет свой клуб по интересам среди желающих послушать вице-премьера.

Мохаммед Эссаид, сотрудник аппарата Национальной народной ассамблеи Алжира, опоздал на лекцию спикера Госдумы Вячеслава Володина — разумеется, по современному парламентаризму. «Там должен быть мой коллега из Марокко, — объясняет Мохаммед. — Мы здесь познакомились, хотели послушать и обсудить дальнейшее сотрудничество».

И алжирец, и марокканец обнаружились позже — на лекции Фабио Новембре «Влияние Запада на мировой дизайн». «Я не против, я не “за” — я “с”, — цитирует всемирно известный архитектор и дизайнер одного из своих учителей. — Это и есть настоящая революция: избавление от необходимости выбирать, равноправная работа с противоположными точками зрения».

Если разговор об НКО — то не менее, чем от гендиректора Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини. Если проблемы Вселенной — то от астрофизика Джорджа Фицджеральда Смута, лауреата Нобелевской премии. «Из черной дыры выхода нет никуда, — объясняет нобелиат. — А белых дыр не существует. Иначе здесь проходу бы не было от инопланетян».

Интересует ближний космос? На фестивале — с десяток космонавтов, от Бориса Волынова до Сергея Крикалева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам. «Дефицит космонавтов, серьезно, — сообщает Крикалев молодежи. — Записывайтесь на отбор». А «Процесс неизбежного» — так на фестивале назвали заседание по инновациям — прямо на сцене воссоздает Герман Греф, Сбербанк.

За современной наукой — добро пожаловать к Артему Оганову, пожалуй, самому модному ученому страны. Кристаллография в исполнении профессора Оганова собирает полный разноязыкий зал — как и практически любое выступление любого спикера XIX Всемирного. На всех сессиях половина слушателей — в наушниках. Перевод на основные языки идет в три смены, и синхронистам сочувствуешь ничуть не меньше, чем сбивающимся с ног волонтерам.

А вопросы по международному молодежному сотрудничеству можно задать лично Владимиру Путину. Конечно, если повезет оказаться на ночных посиделках в одном из кафе фестивального парка, куда президент заехал с заседания Валдайского клуба. «Международный уровень экспертов клуба», — оценивает один из вопросов Путин. Бразильцы, спросившие президента о перспективах работы БРИКС, гордо оглядываются.

Дипломатия «ми-ми-ми»

— Хотя бы семь минут в день постарайтесь посвящать общественной деятельности. Начните с семи, дальше может пойти само, — говорит Ндаба Мандела. Не только — и уже не столько внук Нельсона, сколько вполне самостоятельный руководитель фонда «Расцвет Африки»: социальные проекты, борьба с бедностью.

— Иногда можно через «ми-ми-ми», — отвлекаясь от выступающего, шепчет Бакр. Отличный русский — «из Лумумбы», то есть РУДН, недавний выпуск. У себя дома, в одной из развивающихся стран, Бакр — молодой замначальника департамента в одном из экономических министерств: сырьевой экспорт и технологический импорт в одном лице.

Прочее Бакр просит не конкретизировать. Дело в том, что он занят сбором значков XIX Всемирного. Тех самых, с пятицветной ромашкой и белым голубем на фоне земного шара посередине. Попросили коллеги из других министерств. Главным образом — из МИДа. И не просто так, а для дела. Серьезные люди...

— У тебя на лацкане есть настоящий значок. Значит, ты был в Сочи на фестивале. Тут сколько стран, 190? Значит, ты со многими знаком, — объясняет Бакр. — У тебя есть связи. С тобой можно иметь дело.

Такие вот незатейливые понятия. Африка...

Три значка Бакр правдами и неправдами раздобыл через волонтеров фестиваля: «Сказал, что потерял, а потом ми-ми-ми», — хлопает глазами предприимчивый чиновник. Действительно, выглядит трогательно.

— И еще пять — на обмен, — Бакр раскрывает фестивальную сумку. Яркие браслеты из самоцветов и пластика. Продолговатые деревянные шкатулки со змеями и бегемотами. Два небольших ореха на одной веревочке — «это для нервов, крутишь и спокойный становишься».

Итого восемь значков. А коллеги просили десять. Поняв, что корреспондент «Ленты.ру» со своей ромашкой не расстанется даже за бегемота, Бакр прощается.

Фестивальная дискотека Фото: Игорь Герасимчук / ТАСС 1 /5

Госпожа, товарищ, сеньора…

В «красном секторе», где идут конференции и дискуссии по основной тематике Фестиваля — левому движению и борьбе с империализмом — перерыв. Центр притяжения — не столики с кофе и плюшками, а приятная, просто одетая женщина. На вид — типичная бюджетница, вроде участкового терапевта.

Выясняется, что и вправду врач — педиатр. Кубинский. И зовут ее Алейда Гевара; старшая дочь того самого Эрнесто Гевары — героя кубинской революции по прозвищу Че. Практикует многие десятилетия. Алейда делится опытом жизни при санкциях, когда на Кубу из-за блокады не попадала половина жизненно важных для детей препаратов, и как, собственно, лечить, опираясь в основном на возможности местного здравоохранения.

— Идеология мне ни к чему, — выпадая из революционного контекста, говорит Мария, интерн из Белгорода. — Нет, я знаю Че, уважаю его, кубинский народ. Но госпожа Гевара…

— Товарищ, — поправляет Ирину кто-то из окружающих

— Сеньора Алейда, — подумав, продолжает Мария, — очень классный врач. Если у нее будет время, то очень ждем сеньору на секции по инновациям в медицине.

— Намибия, Венгрия, Сербия. Сейчас только что Штаты проводили, — перечисляет гостей первого утреннего часа одного из фестивальных дней Ирина Политова, стенд Московской области. Стенд оформлен «под космос»: Звездный городок, он же Королев — наиболее известный за рубежом бренд Подмосковья.

Впрочем, не космосом единым...

— У нас делают украшения из мусора. Целая технология арт-переработки — пластик, стекло. На фестивале были гости из Индии, там с мусором проблема огромная. Мы связали индийских и подмосковных коллег, отправили в Индию презентации и фото. Контакт на фестивале состоялся, будем отслеживать. Через Facebook, конечно.

У стенда Краснодарского края — Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ. Катырина интересуют разработки молодых кубанских химиков. В частности — новая технология промышленной очистки сточных вод и средство для обработки земель после нефтяного загрязнения.

— За короткий срок — обратно в хозяйственный оборот, — объясняют разработчики, подкрепляя сказанное выкладками и спецификациями.

— Надо пробовать внедрять, вещь интересная, — ознакомившись, отвечает глава ТПП РФ. — Нефть и все, что с ней связано — реальность сегодняшнего дня.

«Мне важна любая ваша вера»

— Испытываете жалость к себе? — Ник Вуйчич чуть наклоняет голову налево. — Значит, в конце концов соберете вокруг себя тех, кто вас пожалеет. Или кому тоже нужно, чтобы его пожалели. Хотите утвердиться сами? Значит, точно такие же вас и найдут. Особые потребности тут ни при чем.

Ник Вуйчич в дискуссионной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости 1 /2

У писателя, филантропа и мотивационного оратора Ника Вуйчича есть только одна особая потребность: кто-то должен помочь ему разместиться на сцене — на стуле, но чаще просто на столе. Кажется, это единственное, чего не может Вуйчич, от рождения лишенный и рук, и ног. Все остальное Ник сделает с восхищенной аудиторией сам.

На этот раз слушателей относительно немного: пресс-конференция, вход только по желтым фестивальным бейджам для журналистов. Ник Вуйчич, впрочем, явно рад передышке. Только что он выступил перед пятью тысячами участников фестиваля. В зал не попали еще пять тысяч. Оргкомитет попросил Вуйчича о еще одном выступлении. Оно состоится через час.

— Верьте и веруйте, — говорит Ник. — Я протестант, но для меня важна любая ваша вера. Без нее у меня не было бы ничего. Ни умения говорить, ни любимой жены, ни детей — уже двое, ждем девочек-близнецов. Говорят о разрыве между поколениями — у молодых новые ценности, совсем другие. Вера — то, что объединяет отцов и детей.

На вторую лекцию Ника Вуйчича прорывается компания из Белгорода, Новосибирска и Хабаровска: студенты-экономисты и уже практикующие молодые менеджеры. С ними корреспондент «Ленты.ру» познакомился на встрече с Фредериком Бегбедером — известным агностиком. Несколько лет назад вышел сборник диалогов Бегбедера с епископом Жаном-Мишелем де Фалько — под названием «Я верую. Я тоже нет».

Кажется, это и есть — не «за» и не «против». А только «с». Революция — не единственный способ борьбы с капитализмом и империализмом.