Российская молодежь подсела на микрокредиты

Молодые россияне «подсели» на микрозаймы в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом свидетельствует совместное исследование Объединенного кредитного Бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам трех кварталов 2017 года доля людей до 40 лет, взявших микрозаем, составила 79 процентов, доля заемщиков аналогичного возраста среди банков — 58 процентов.

Исследование показывает, что аудитория МФО молодеет с 2015 года — доля клиентов до 40 лет за отчетный период выросла на 8 процентных пунктов. Быстрее всего увеличилась доля заемщиков до 25 лет: с 14 процентов в 2015 году, до 23 в 2017-м. В банках же молодая аудитория падает: с 12 процентов в 2015 году, до 11 в 2017-м.

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«Молодые люди в среднем имеют более низкие и менее стабильные доходы, они не всегда способны адекватно оценить свою кредитную нагрузку и заниматься долгосрочным финансовым планированием, кроме того лишь малая часть из них уже является зарплатным или депозитным клиентом банка», — рассказал заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников. По его словам, банки пока не стремятся возобновлять практику специальных кредитных продуктов для молодежи, поэтому доля молодых клиентов банков держится на стабильном уровне.

Параллельно с ростом числа молодых заемщиков растет и средний размер займа у всех категорий граждан. Среди заемщиков 26-29 лет средний чек по займам в 2017 году вырос на 19 процентов в сравнении с 2016 годом и составил 13,1 тысячи рублей. В сегменте клиентов до 25 лет средняя сумма займа за год выросла на 18 процентов и составила 10,8 тысячи рублей. Самый незначительный рост средней суммы займа МФО отмечен среди клиентов в возрасте 50-59 лет. За год она выросла на 7 процентов и составила 16,2 тысячи рублей.

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Рост молодой аудитории МФО объясняют недоступностью банковских продуктов, в том числе по возрастному цензу. «Молодые клиенты реже допускают технические просрочки, так как они более финансово и технически грамотны. Также мы видим, что среди заемщиков МФО, чьи доходы в целом ниже банковских, именно молодежь является наиболее экономически активной. Зачастую для удовлетворения потребностей им необходимы заемные средства, и в ситуации, когда банковское кредитование для них недоступно только по причине возрастного ценза, они обращаются в МФО», — отметила управляющий директор сервиса «Е заем» Светлана Гайдукова.

В сегменте банковских кредитов наличными наиболее значительно вырос средний чек у клиентов 40-49 лет — за год он поднялся на 19 процентов и составил 176,6 тысячи рублей. На 18 процентов увеличились средние кредиты для возрастных групп 30-39 лет и 50-59 лет, в 2017 году они достигли 151,3 тысячи рублей и 158,4 тысячи рублей соответственно. В остальных возрастных группах средний чек вырос на 15 процентов.

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