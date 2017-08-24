Молодые россияне подсели на микрокредиты

За год средний размер займа до зарплаты вырос во всех возрастных категориях заемщиков, но больше всех берут микрокредиты молодые россияне. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, средний размер микрозайма молодежи в возрасте от 25 до 29 лет во втором квартале 2017 года составил 9,8 тысячи рублей. Показатель того же периода прошлого года — 8,8 тысячи рублей.

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Наименьший средний размер займа до зарплаты зафиксирован у заемщиков моложе 25 лет — 7,8 тысячи рублей, наибольший — в возрастной группе от 40 до 49 лет (11,6 тысячи рублей), отмечается в материалах НБКИ.

Россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами, считают эксперты РАНХиГС.

4 августа ЦБ сообщил, что средняя ставка по микрозаймам до зарплаты (срок — один месяц, сумма — до 30 тысяч рублей) достигала в России почти 600 процентов.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в России в июле выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей.