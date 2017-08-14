Финансы
 

Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам

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Продажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону. Категории: Место: Ростов-на-Дону, Россия Дата события: 01.07.2007 Дата поступления: 02.07.2007 Автор: Сергей Венявский

Минфин России подготовил законопроект, призванный пресечь недобросовестные практики при выдаче микрокредитов. Документ размещен на портале проектов нормативных актов в понедельник, 14 августа.

Его авторы предлагают ограничить начисление процентов и штрафов по микрозаймам со сроком возврата до года. Их размер считают необходимым установить в полторы суммы от основного долга.

Также отмечается, что кредитор должен указывать данное условие на первой странице договора о займе.

4 августа ЦБ сообщил, что средняя ставка по микрозаймам до зарплаты (срок — один месяц, сумма — до 30 тысяч рублей) достигала в России почти 600 процентов.

В апреле президент России Владимир Путин сравнил российские микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Тогда депутатам было поручено подготовить поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов.

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