Средняя ставка по кредитам до зарплаты в России упала до 600 процентов

В России растет спрос на микрозаймы, в первом квартале количество заключенных договоров с микрофинансовыми организациями (МФО) выросло в годовом выражении на треть и достигло 5,7 миллиона единиц. Такие данные приводит ЦБ в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за первый квартал 2017 года».

При этом среднерыночное значение полной стоимости займов снизилось. Этот показатель по кредитам до зарплаты (срок — один месяц, сумма — до 30 тысяч рублей) достигал 599,3 процента годовых, что на 14,3 процентного пункта ниже значения за аналогичный период 2016 года.

В январе-марте МФО привлекли 16,5 миллиарда рублей, что на 12 процентов больше, чем в предыдущем квартале. При этом число таких организаций в государственном реестре сократилось до 2462. «В связи с неоднократными нарушениями законодательства из реестра были исключены сведения о 184 МФО, еще 78 организаций покинули рынок добровольно, оставшиеся были исключены в связи с ликвидацией», — считают эксперты.

Осенью ЦБ представит свои предложения по новым ограничениям процентов по микрозаймам, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Речь может пойти о снижении максимального объема процентных выплат на 20-30 процентов.

В апреле президент России Владимир Путин сравнил МФО со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Тогда депутатам было поручено подготовить поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов.

