Путин поручил ужесточить наказание за нелегальные потребкредиты

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку ужесточить наказание за нелегальные потребительские займы, следует из документов на сайте Кремля.

В качестве ужесточения наказания предусматривается увеличение административного штрафа, введение уголовной ответственности и приостановление деятельности юридических лиц в случае повторного совершения правонарушения.

Поправки в законодательство должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В апреле на заседания президиума Госсовета Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда он сравнил нынешние микрофинансовые организации (МФО) со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

В Русской православной церкви заявляли, что ростовщическая деятельность МФО несет угрозу для общественного согласия, ее необходимо ограничить на законодательном уровне.