Путин сравнил процентщицу из Достоевского и микрофинансовые организации

Президент России Владимир Путин считает, что старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» была более скромной в своих запросах, чем нынешние микрофинансовые организации (МФО). Об этом он заявил, выступая на заседании президиума Госсовета, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в некоторых случаях предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне — 800 процентов по займу в 30 тысяч рублей на месячный срок. Это более 600 рублей на ежедневное обслуживание такого займа, если должник на протяжении года не выполняет своих обязательств, обратил внимание Путин.

«Действительно, известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — заключил президент.

17 марта первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин признался, что с подозрением относится к МФО. «Я финансовый человек, поэтому они мне не нравятся. Это как подпольные конторы игорные и легальные казино — несопоставим масштаб вовлеченности», — сказал он, сравнивая оформление займов в МФО и банках.

В январе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал представителей микрофинансовых организаций мироедами, деятельность которых необходимо ограничить. Вместо МФО в России лучше создать банк для бедняков, считает он.