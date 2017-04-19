РПЦ призвала ограничить работу микрофинансовых организаций

Ростовщическая деятельность микрофинансовых организаций (МФО) несет угрозу для общественного согласия, ее необходимо ограничить на законодательном уровне. Соответствующая информация содержится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, опубликованном в среду, 19 апреля.

«Взимание огромных процентов усугубляет разделение и усиливает общественное напряжение. Полагаю, что подобная практика должна быть пресечена государством, которое, по мысли Владимира Соловьева, призвано следить за тем, чтобы наша жизнь не превратилась в ад», — отметил глава отдела Владимир Легойда.

По его мнению, ситуация, когда человек берет в долг небольшую сумму до зарплаты, а через некоторое время вынужден продать все, чтобы погасить «чудовищную задолженность», является неприемлемой.

Легойда полагает, что бороться с МФО нужно двумя способами. Во-первых, законодательно ограничить их деятельность, во-вторых — повысить уровень финансовой грамотности населения.

18 апреля на заседании Госсовета президент России Владимир Путин сравнил нынешние МФО со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». «Действительно, известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — заключил президент.

В конце января 2017 года на выступлении в Госдуме Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность микрофинансовых организаций «мироедством». Вместо МФО в России лучше создать банк для бедняков, сказал он.

