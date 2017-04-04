ЦБ сообщил о первой блокировке сайтов нелегальных кредиторов

Впервые в России закрыты сайты компаний, которые ЦБ подозревает в нелегальной финансовой деятельности. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщается на сайте регулятора.

Деятельность сайтов восьми фирм прекращена Координационным центром национального домена сети интернет по обращениям Банка России. «Таким образом, регулятор приступил к масштабному использованию недавно созданного инструмента пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке», — говорится в сообщении ЦБ.

Компании, сайты которых были блокированы, ранее были исключены из госреестра микрофинансовых организаций (МФО), но продолжали заниматься микрофинансовой деятельностью. Согласно договоренностям ЦБ и Координационного центра, регулятор был наделен правом обращаться к регистраторам за прекращением делегирования доменных имен.

17 марта первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин признался, что с подозрением относится к МФО и сравнил их с казино.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал владельцев микрофинансовых организаций мироедами, деятельность которых необходимо ограничить. Вместо МФО в России лучше создать банк для бедняков, считает он.

По данным ЦБ в 2016 году из реестра МФО было исключено около 1,7 тысячи компаний. За год их количество сократилось на 28 процентов. В России на 30 марта насчитывалось почти 2,5 тысячи подобных организаций.