ЦБ представит новые ограничения по микрозаймам

Банк России осенью представит свои предложения по новым ограничениям процентов по микрозаймам. Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, передает «Интерфакс».

Речь может пойти о снижении максимального объема процентных выплат на 20-30 процентов.

При этом с января по краткосрочным кредитам МФО начисление процентов уже было ограничено трехкратным размером суммы займа. В случае, если человек не может обслуживать заем и возникла просрочка, начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превысить двукратного размера остатка задолженности по займу.

Вопрос о необходимости ограничить или даже запретить деятельность МФО периодически возникает в обществе из-за высоких процентных ставок, по которым они выдают займы населению. По данным Банка России, среднерыночная полная стоимость микрозайма до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней в 2016 году составляла 596 процентов годовых, от 31 до 60 дней — 310 процентов годовых, а свыше 365 дней — 55,7 процента годовых.

Президент России Владимир Путин, выступая в апреле на заседании Госсовета, сравнил МФО со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Тогда депутатам было поручено подготовить поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов.