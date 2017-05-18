Число жалоб на финансовые организации в ЦБ выросло в полтора раза

ЦБ в первом квартале 2017 года получил 29,4 тысячи жалоб на некредитные финансовые организации, что на 45 процентов больше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. По сравнению с последним кварталом 2016 года рост составил 13 процентов.

Больше всего получено жалоб на работу страховых компаний — их доля в общем числе составляет 81 процент. Второе место по числу жалоб принадлежит микрофинансовым организациям — 11 процентов. На третьем месте по числу жалоб находятся эмитенты ценных бумаг с тремя процентами жалоб.

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Большая часть жалоб на страховщиков касается ОСАГО, из них около половины приходится на неверное применение скидок за безаварийную езду, а 29 процентов — на оформление полиса ОСАГО через интернет.

Почти половина жалоб на МФО касается возврата задолженности по договору микрозайма, а также деятельности нелегальных МФО, не включенных в реестр ЦБ.

По результатам рассмотрения жалоб на некредитные финансовые организации Банк России направил поднадзорным структурам более тысячи предписаний об устранении или недопущении нарушений законодательства, а также составил 1,2 тысячи протоколов об административном правонарушении.

17 мая стало известно, что ЦБ выявил нарушения у всех крупнейших российских страховых компаний при продаже электронных полисов ОСАГО.