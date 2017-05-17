ЦБ выявил нарушения при продаже электронных полисов ОСАГО

ЦБ выявил нарушения у крупнейших российских страховых компаний при продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом в среду, 17 мая, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.

По его словам, проверка двенадцати крупнейших страховщиков показала, что купить электронный полис ОСАГО очень проблематично. Нарушения выявлены у всех организаций, подчеркнул Чистюхин.

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«Каждой из них направлено предписание об устранении данных нарушений. По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситуация исправлена», — сказал он.

Российский союз автостраховщиков (РСА) прогнозирует девятикратный рост числа электронных полисов ОСАГО по итогам 2017 года. К середине апреля страховые компании продали более миллиона полисов с начала текущего года.

Продажа электронных полисов ОСАГО была разрешена в качестве добровольного эксперимента с 1 июля 2015 года. С 1 января 2017-го она стала обязательной наравне с бумажными полисами.