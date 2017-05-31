Доходность микрозаймов ограничат 150 процентами годовых

Правительство готовит поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление депутата Анатолия Аксакова и пресс-службы Банка России. Сейчас среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов, по данным ЦБ, достигают 599 процентов, а предельные значения ставок МФО составляют 799 процентов.

Подготовкой новых ограничений депутаты занялись по поручению президента Владимира Путина о снижении закредитованности населения, когда глава государства сравнил МФО со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание».

В случае введения требования о предельном размере переплаты в полуторакратном размере, с рынка МФО в первую очередь могут уйти игроки, специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов, отмечает издание. По данным ЦБ на конец третьего квартала 2016 года, доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО составляет около 30 процентов (22 миллиарда рублей).

При этом такие ограничения идут вразрез с развитием финансового регулирования последних лет, когда процентная ставка рассчитывалась исходя из рыночных реалий. Есть риск, что МФО выдавать короткие займы по такой ставке не смогут, а банки не станут кредитовать таких клиентов, и страна вернется к времени «черных кредиторов».

В марте первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин признался, что с подозрением относится к МФО. «Я финансовый человек, поэтому они мне не нравятся. Это как подпольные конторы игорные и легальные казино — несопоставим масштаб вовлеченности», — сказал он, сравнивая оформление займов в МФО и банках.