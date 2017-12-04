Назван самый задолжавший регион России

Сервис онлайн-кредитования «Е Заем» проанализировал данные по просроченным кредитам и микрозаймам и выявил регионы, где проживает наибольшее количество должников. Копия отчета имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики рассмотрели данные с начала 2017 года и подсчитали для каждого региона долю кредитов, просрочка платежей по которым превышала 30 дней. В расчетах компания использовала собственные отчеты по займам (около 500 тысяч), а также информацию нескольких бюро кредитных историй.

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Средний уровень просрочки по России составил 15,8 процентов, за год этот показатель снизился на 0,3 процентных пункта. Регионом с наибольшим числом должников стала республика Кабардино-Балкария — там оказалось просрочено 21,7 процента кредитов. Много должников выявлено в Адыгее (21,4 процента) и Новосибирской области (20,7 процента).

Топ регионов с наименьшей задолженностью возглавила Чечня, где доля просроченных займов составила 11,1 процента. Также туда вошли Санкт-Петербург (доля просрочки — 11,4 процента) и Москва (12,1 процента).

По мнению финансового директора сервиса «Е Заем» Мамука Ризаева, хорошие показатели в Чечне обусловлены недоступностью кредитов в республике в принципе, а также жестким соблюдением законодательства местными властями.