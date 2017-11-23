Россияне набрали кредитов «до зарплаты»

Средний размер микрозайма «до зарплаты» в третьем квартале вырос на 14 процентов до 10,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из 40 регионов, по которым представлены данные, быстрее всего средний размер микрозайма рос в Краснодарском крае — на 55,9 процента, Ханты-Мансийском АО (+35,5 процента), Новосибирской (+32,2 процента) и Брянской (+25,1 процента) областях.

Материалы по теме Смертельный кредит Россияне отдают последнее и умирают

При этом, самые высокие темпы роста среднего размера микрозайма НБКИ зафиксировало в сегменте заемщиков моложе 25 лет — на 23,6 процента, а самые низкие – в возрастной группе от 60 до 65 лет — на 4,1 процента.

«МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным. Однако модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и, при этом, эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер», — отметили в НБКИ.

Ранее в ноябре МФО отчитались о резком росте одобрения новых микрозаймов. С начала 2017 года доля одобренных микрозаймов выросла на 12 процентных пунктов, достигнув 64,7 процента.

В середине октября Национальное бюро кредитных историй сообщало, что потенциальными банкротами в России можно назвать около 800 тысяч человек, причем их число продолжает расти.