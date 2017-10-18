Раскрыто число потенциальных банкротов в России

Потенциальными банкротами являются 799,5 тысячи жителей России. Они имеют просроченные потребительские кредиты на сумму полмиллиона рублей и более. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). С февраля число потенциальных банкротов увеличилось на 110,8 тысячи человек, или 16,1 процента.

Большая часть находящихся в трудном положении должников приходится на сегмент необеспеченного кредитования. Обладатели кредитов на покупку потребительских товаров составляют 66,9 процента, и 8,1 процента — должники по кредитным картам. 3,2 процента граждан из находящихся на пороге банкротства оказались там из-за займов МФО, а по ипотеке и автокредитам их доля составляет 2,3 процента.

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Наибольший рост числа потенциальных банкротов за последние полгода отмечен в Забайкальском крае, Амурской области, Республике Хакасия и Еврейской автономной области.

Ранее Объединенное кредитное бюро насчитало 660 тысяч потенциальных банкротов среди российских заемщиков на конец первого полугодия 2017 года.

8 сентября аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.