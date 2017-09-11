Названо число потенциальных банкротов среди россиян

В конце первого полугодия 2017 года количество потенциальных банкротов среди заемщиков составило около 660 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает Rambler News Service.

В количественном отношении большую часть потенциальных банкротов составляют граждане с двумя открытыми кредитами (21 процент от общего числа), на втором месте — с тремя кредитами (19 процентов), на третьем — с одним (16 процентов), говорится в исследовании.

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ОКБ отмечает, что в 76 процентах случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тысячи рублей. Второе место занимают автокредиты: в 10 процентах случаев граждане со средним долгом 981 тысяча рублей переходят в категорию потенциальных банкротов.

«5,8 процента приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей. На кредитные карты приходится пять процентов банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тысяч рублей», — указывается в материалах бюро.

8 сентября аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.

ОКБ относит к потенциальным банкротам граждан с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.