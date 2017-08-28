Объем кредитования в России подскочил на четверть

Объем кредитования в июле увеличился на 24 процента в годовом выражении, за месяц в России выдано 2,57 миллиона новых кредитов на сумму 423,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рост объемов и количества новых ссуд наблюдался в минувшем месяце во всех сегментах розничного кредитования, отмечается в материалах ОКБ.

Материалы по теме Смертельный кредит Россияне отдают последнее и умирают

В январе-июле 2017 года объем кредитования увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29 процентов. За семь месяцев с начала года выдано 16,86 миллиона ссуд общим объемом 2,7 триллиона рублей.

Совокупная просроченная задолженность по кредитам населению в России с учетом штрафов и пеней к июлю составила 1,43 триллиона рублей, а сумма долга в среднем составляет 199 тысяч рублей, подсчитали в ОКБ. Среди всех заемщиков-физлиц доля тех, кто не вносит платежи по кредитам более трех месяцев, составляет около 15 процентов.