ОКБ заявило о дефолте 15 процентов российских частных заемщиков

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что среди всех заемщиков-физлиц в России доля тех, кто не вносит платежи по кредитам более трех месяцев, составляет около 15 процентов. Об этом сообщает Rambler News Service. Среди индивидуальных предпринимателей в состоянии дефолта находится почти каждый пятый (21 процент).

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Кредитное бюро отмечает, что долговая нагрузка ИП очень высока: «На каждого заемщика-ИП приходится в среднем 2,7 открытых кредитов с общей суммой долга более 2,2 миллиона рублей», — говорится в материалах ОКБ. При этом среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 открытых кредитов и должен банку в 10 раз меньше — около 210 тысяч рублей.

Самым популярным кредитным продуктом среди индивидуальных предпринимателей являются кредиты наличными — около 63 процентов. Обеспеченные кредиты имеют 15 процентов заемщиков-ИП, открытые кредитные карты — 9,2 процента, ипотечные кредиты — 8,9 процента, автокредиты — 4,3 процента.

Чаще всего берут кредиты предприниматели в возрасте 40–49 лет. Их доля составляет 36,3 процента от общего числа заемщиков-ИП. Реже всего обращаются за кредитами предприниматели в возрасте до 25 лет, их доля не превышает 0,2 процента.

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Аналитики отмечают, что в целом охват ИП розничным кредитованием находится на очень низком уровне. Так, не более 10 процентов зарегистрированных в России индивидуальных предпринимателей имеют открытые кредиты, тогда как среди остального экономически активного населения кредиты более чем у 60 процентов граждан.

В конце мая Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что трудности с обслуживанием кредитов испытывают от 5 миллионов до 6,5 миллиона россиян.