Число мошеннических кредитов в России выросло на 30 процентов

В 2016 году российские банки выдали более 334 тысяч «плохих» или мошеннических кредитов, по которым не было совершено ни одного платежа в течение четырех месяцев с даты оформления. Это на 30 процентов больше, чем в 2015 году, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), пишет «Российская газета».

Потери от подобных ссуд в прошлом году превысили 13,7 миллиарда рублей. Доля «плохих» кредитов в прошлом году составила 1,3 процента от общего количества выданных ссуд.

Наибольшие потери зафиксированы в Центральном федеральном округе — 3,4 миллиарда рублей. Самое большое количество «плохих» кредитов было выдано в Приволжском федеральном округе — 76 тысяч единиц.

По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, тенденция роста объемов кредитного мошенничества связана с восстановлением кредитной активности россиян. «Вместе с крайне умеренным ростом объемов денежных потерь и снижением среднего размера "плохого" кредита, это может свидетельствовать о том, что предполагаемые мошенники в основном действуют на уровне микрофинансовых организаций», — считает он.

По данным ОКБ, в марте 2017 года российские банки выдали почти 2,2 миллиона новых кредитов на сумму 325,3 миллиарда рублей. В 2016 году 53 процента заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов. При этом общий объем новых кредитов, выданных банками физическим лицам в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.