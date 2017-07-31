Объем выданных в России кредитов вырос почти на четверть

Объем выданных в первом полугодии 2017 года кредитов вырос в России на 24 процента до 1,85 триллиона рублей. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Количество выданных кредитов выросло только на 0,1 процента до 13,49 миллиона.

В сегменте автокредитования кредитов за отчетный период выдали на 18 процентов больше в годовом выражении до 140,12 тысячи. Объем вырос на 32 процента и составил 110,67 миллиарда рублей.

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Число новых займов наличными увеличилось на восемь процентов по сравнению с первым полугодием 2016 года до 9,94 миллиона кредитов, а объемы выросли на 28 процентов до 1,04 триллиона рублей. Количество ипотечных кредитов выросло на пять процентов и составило 286,69 тысячи.

Число предоставленных кредитных карт в первом полугодии снизилось на 17 процентов — до 3,06 миллиона штук, однако объемы одобренных лимитов по картам выросли на 30 процентов — общий составил более 173,36 миллиарда рублей. Отмечается, что в июне средний лимит по карте увеличился с 39 до 60 тысяч рублей — это максимальное значение, зафиксированное с 2013 года.

По опубликованным в мае данным Национального бюро кредитных историй, трудности с обслуживанием займов испытывают от 5 до 6,5 миллионов россиян. Самая большая доля просрочки зафиксирована в сегменте кредитных карт (25 процентов) и потребительском кредитовании (более 20 процентов).