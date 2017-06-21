Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Российские банки в январе — мае нынешнего года выдали 2,13 миллиона кредитных карт, что на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший рост выдачи кредиток зафиксирован в Дагестане, где за пять месяцев с начала года клиенты получили 10,4 тысячи карт (плюс 99 процентов в годовом выражении). В Туве прирост составил 96,7 процента, Чеченской Республике — 84,5 процента.

Материалы по теме Такой деловой климат Почему погода плохо отразится на экономике России

Наибольшее число карт было выдано в Москве — 129,5 тысячи штук, а также в Московской области — 110 тысяч.

По данным НБКИ, трудности с обслуживанием кредитов испытывают от 5 миллионов до 6,5 миллиона россиян. Самая большая доля просрочки зафиксирована в сегменте кредитных карт (25 процентов) и потребительском кредитовании (более 20 процентов).

При этом самыми закредитованными людьми в России являются охранники.