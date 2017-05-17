Россияне стали активнее пользоваться кредитками

Российский рынок кредитных карт в первом квартале нынешнего года вырос впервые с конца 2014 года. Об этом в среду, 17 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследования банков.

«Задолженность россиян по кредитным картам в первом квартале увеличилась на 2,3 процента до 1,02 триллиона рублей», — отмечается в обзоре «Тинькофф банка». При этом в конце 2016 года кредитный карточный портфель находился на трехлетнем минимуме — 998,6 миллиарда рублей.

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По данным Frank Research Group, за первый квартал портфель кредитных карт вырос на 2,4 процента до 1,23 триллиона рублей. К концу 2017 года по прогнозам экспертов, он вырастет еще на 5-10 процентов.

В 2014 году большинство банков существенно ужесточили оценку кредитных рисков. «В результате качество выдачи в 2014-2016 годах существенно улучшилось», — отмечает директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей Крейтор.

Увеличение кредитных портфелей российских банков произошло из-за снижения ставок до пятилетних минимумов, отмечает издание.

12 мая зампред правления Сбербанка Александр Торбахов заявил, что финансовая организация решила проблему получения платежных карт без привязки к отделению.

Объем рынка кредитных карт в России по итогам 2016 года достиг минимального показателя за последние три года — 999 миллиардов рублей.