Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению

Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил зампред правления финансовой организации Александр Торбахов, передает ТАСС.

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«У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», — приводит агентство его слова.

По состоянию на 1 мая 2017 года число отделений Сбербанка составило 14 826. Годом ранее их было 16 174.

Сбербанк экспериментирует с новыми технологиями, обучением искусственного интеллекта и анализом больших данных. Таким образом кредитная организация намерена выстроить персональную работу с каждым клиентом и повысить лояльность своих пользователей. Глава Сбербанка Герман Греф обещал, что через пять лет 80 процентов решений в кредитной организации смогут приниматься с помощью искусственного интеллекта.