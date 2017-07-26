Количество плохих долгов в России подскочило на 13 процентов за полгода

Совокупная просроченная задолженность по кредитам населению в России с учетом штрафов и пени к июлю составила 1,43 триллиона рублей, а сумма долга в среднем составляет 199 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По состоянию на конец декабря 2016 года объем просрочки был равен 1,26 триллиона рублей, что на 13,5 процента ниже.

Количество жителей России, которые не вносили платежи по кредитам более 90 дней, к июлю составило 7,2 миллиона, или 15 процентов от общего числа заемщиков с открытыми кредитами.

Материалы по теме Охота на мироедов Как государство будет бороться с микрофинансовыми организациями

Наибольшее количество граждан с просроченной задолженностью более 90 дней зафиксировано в Карачаево-Черкесии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Бурятии и Хакасии. В этих регионах доля плохих долгов составляет 22-25 процентов.

При этом самые большие суммы долга отмечаются в Москве, Ингушетии, Московской области и Ханты-Мансийском АО. Меньше всего задолжали жители Севастополя, республики Алтай и Чечни.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку разработать предложения по ограничению прав кредиторов взыскивать просроченные долги, если на момент заключения кредитного договора отношение ежемесячного дохода клиента к ежемесячному совокупному долгу превышало предельное значение.

Госдума в мае пообещала рассмотреть поправки к законодательству, предусматривающие возможность переноса даты ежемесячного платежа по кредиту, а также сокращение размеров штрафов, начисляемых за просрочку.