Банки предложили коллекторам активнее работать с должниками

Банки стали пользоваться лазейкой в законе, позволяющей чаще напоминать заемщикам о задолженности. Об этом в четверг, 1 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

Для этого они заключают специальные дополнительные соглашения, в которых прописаны широкие полномочия при взыскании задолженности. Но коллекторы избегают применения таких возможностей, опасаясь вызвать претензии со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Подобные соглашения заключаются в Московском кредитном банке, Тинькофф-банке, банке «Восточный», отмечает издание. Использование опции также рассматривают в Промсвязьбанке и «Русфинанс-банке». В банке «Открытие» сообщили, что заключают такой договор при рефинансировании или реструктуризации долга. Планирует использовать такие соглашения и Сбербанк, начиная с третьего квартала.

Часть договоров с дополнительными допсоглашениями уже вышли на просрочку и поступили к коллекторам. Те, в свою очередь, пришли в замешательство, так как ФССП может привлечь агентство за такую работу к административной ответственности, а при неоднократных нарушениях — исключить из реестра.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств в первом квартале 2017 года получила 1335 жалоб на коллекторов, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, защищающий права физических лиц при взыскании просроченной задолженности. Заниматься коллекторской деятельностью можно только организациям, внесенным в специальный реестр.

Закон был принят после общественной дискуссии о деятельности коллекторов, которая началась в январе прошлого года. Поводом для нее послужил инцидент в Ульяновске, где коллектор бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.