Число жалоб на коллекторов выросло в полтора раза

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в первом квартале 2017 года получила 1335 жалоб на коллекторов, что на 51 процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Rambler News Service сообщил председатель контрольного комитета НАПКА, глава дочернего коллекторского агентства Сбербанка «Активбизнесколлекшн» Дмитрий Теплицкий.

По его словам, рост числа обращений связан с вступлением в силу с 1 января 2017 года нового закона, защищающего права физических лиц при взыскании просроченной задолженности. «Благодаря ему население ясно понимает правомерность работы взыскателей, а также свои права. Думаю, что количество обращений будет только расти, так как рынок еще учится работать в рамках закона», — предположил Теплицкий. Средний срок обработки жалоб составляет один-два дня, добавил он.

Закон устанавливает ряд ограничений при взимании просроченных долгов. В частности, нельзя звонить должнику слишком часто, то есть проводить более одного завершенного разговора в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц. При этом нельзя звонить с 20:00 до 9:00 в выходные и с 22:00 до 8:00 в будние дни.

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Также коллекторам запрещено применять физическую силу или угрожать ее применением. Кроме того установлен запрет на повреждение имущества, введение в заблуждение и психологическое давление. Также нельзя сообщать о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, а также раскрывать сведения о должнике путем их размещения в интернете, на здании или жилом доме.

Больше всего нарушений со стороны коллекторов зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, так как это наиболее населенные и экономически развитые регионы. За ними следуют Челябинская, Самарская, Новосибирская области, а также Краснодарский край. Наименьшее число жалоб в тех регионах, где доля закредитованных граждан ниже — в Бурятии, Тыве, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Закон принят после активной общественной дискуссии о деятельности коллекторов, которая началась в январе прошлого года. Поводом для нее послужил резонансный инцидент, произошедший в ночь на 27 января в Ульяновске, где 44-летний коллектор, занимающийся взысканием долгов, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.