Приставы опровергли известия о списании долгов россиян на триллион рублей

Безнадежными признаны только 11 процентов долгов россиян по банковским кредитам, общая их сумма составляет 247 миллиардов рублей. Таким образом Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опровергла данные «Известий», которые ранее сообщили о списании триллиона рублей просроченной задолженности населения перед банками. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что всего у них на исполнении находятся более 4,3 миллиона исполнительных производств о взыскании просроченных кредитов на 2,6 триллиона рублей. 1,4 миллиона из них заведены в этом году, прочие остались с прошлых.

По 81 проценту исполнительных производств судебными приставами осуществляются меры принудительного исполнения, в том числе по 37 процентов — взыскание через зарплату и другие доходы.

В ФССП отметили, что с начала года по этой категории дел удалось взыскать на 48 процентов больше, чем годом ранее.

Ранее «Известия» со ссылкой на близкий к ФССП источник написали, что гражданам списали около триллиона рублей безнадежных долгов. При этом в материале отмечался ежегодный рост объема кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда.