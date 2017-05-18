Милонов предложил снизить штрафы за просрочку по кредитам

Госдума рассмотрит поправки к законодательству, предусматривающие возможность переноса даты ежемесячного платежа по кредиту, а также сокращение размеров штрафов, начисляемых за просрочку. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает RT.

Россияне, имеющие непогашенный кредит, должны получить право переносить один раз в месяц дату платежа на срок до 14 дней. Соответствующие поправки предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Для этого заемщикам нужно будет предупредить банк о переносе за 10 дней до очередной отчетной даты, при этом кредитная организация будет не вправе отклонить просьбу клиента.

Кроме того, предлагается сократить размеры начисляемых за просрочку штрафов. Сейчас банки устанавливают по своему усмотрению два вида штрафов: растущий — 20 процента годовых, которые начисляются на сумму просроченной задолженности, или фиксированный — 0,1 процента от размера неуплаченной суммы в день. Эти показатели должны быть уменьшены до 10 и 0,05 процента соответственно, полагает Милонов.

По данным Объединенного кредитного бюро, в марте 2017 года российские банки выдали почти 2,2 миллиона новых кредитов на сумму 325,3 миллиарда рублей.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку разработать предложения по ограничению прав кредиторов взыскивать просроченные долги, если на момент заключения кредитного договора отношение ежемесячного дохода клиента к ежемесячному совокупному долгу превышало предельное значение.