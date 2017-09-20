Жители Кавказа невзлюбили микрокредиты

На тысячу экономически активных россиян в среднем приходится 39 займов до зарплаты, микрокредиты чаще берут в Сибири, реже — на Кавказе. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидерами по среднему количеству микрозаймов среди регионов стали Тыва (125 микрозаймов на тысячу экономически активных граждан), Алтай (92), Хакасия (73), Архангельская область (73) и Карелия (70). Наименьшее число микрозаймов зафиксировано в Москве (19 на тысячу граждан), а также на Северном Кавказе — Ингушетия (4), Чечня (5) и Дагестан (7).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, микрофинансовые займы востребованы гражданами, этот сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться. «Вместе с тем, в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни», — подчеркнул он.

Общее количество микрозаймов в России на 1 сентября 2017 года составило 2,98 миллиона единиц.

В августе НБКИ сообщило, что за год средний размер займа до зарплаты вырос во всех возрастных категориях заемщиков, но больше всех берут микрокредиты молодые россияне.

По данным ЦБ, средняя ставка по микрозаймам до зарплаты (срок — один месяц, сумма — до 30 тысяч рублей) достигала в России почти 600 процентов.