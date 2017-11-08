Любители микрокредитов на непредвиденные расходы помолодели

Возраст клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России снижается. Об этом в среду, 8 ноября, сообщают «Банки.ру» со ссылкой на исследование компании «Е заем».

В третьем квартале 2017 года доля клиентов МФО в возрасте от 20 до 24 лет выросла до 19 процентов от общего количества заемщиков. Заемщики возрастной группы от 25 до 29 лет составили 27 процентов, 30-34 года — 20 процентов.

Активная фаза экономического кризиса прошла, и компании стали вновь кредитовать молодежь, которая традиционно считается более высокорисковым сегментом, отметил финансовый директор «Е заем» Мамука Ризаев. «У подавляющего числа заемщиков по-прежнему нет детей, что говорит об их молодости и о том, что займы интересны в первую очередь тем, кто пока не имеет стабильного финансового положения», — констатирует он.

Около 45 процентов клиентов МФО имеют высшее образование, чаще всего они живут в собственном жилье или с родственниками, лишь 23 процента снимают его. Доля мужчин среди любителей микрозаймов в нынешнем году выросла до 52 процентов, в 2016 году она составляла 51 процент.

Самая популярная цель займов — непредвиденные расходы. На них в 2017 году пришлось 59 процентов выданных ссуд. Далее следуют «ремонт дома и автомобиля» (15 процентов) и «ежедневные расходы» (8 процентов). На погашение кредита и подарки близким было получено 6 и 7 процентов микрозаймов соответственно.

По данным Национального бюро кредитных историй, на тысячу экономически активных россиян в среднем приходится 39 займов до зарплаты, микрокредиты чаще берут в Сибири, реже — на Кавказе.