Банк России напрягся из-за микрозаймов

Банк России изучает резкий рост числа клиентов микрофинансовых организаций (МФО). О мониторинге ситуации рассказал зампред регулятора Владимир Чистюхин, передает «Интерфакс».

«Общее количество действующих заемщиков МФО на конец сентября 2017 года составило 8,4 миллиона человек, прирост составил 78 процентов за один год. Это очень большой рост, очень значимый, это свидетельствует о резко увеличившемся спросе на микрофинансовый заем», — заявил зампред. Он предположил, что бурный рост рынка МФО может быть связан с простотой оформления микрозайма, а также с недоступностью классических банковских кредитов.

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«Эта ситуация, которую еще предстоит дополнительно проанализировать», — отметил Чистюхин. Регулятор намерен оценить эту ситуацию, изучив уровень доступности финансовых услуг для граждан.

По итогам сентября совокупный микрокредитный портфель составил 113,1 миллиарда рублей, за год этот показатель вырос на 32 процента. В общем портфеле микрокредитов на «займы до зарплаты» приходилось 22 процента, на микрокредиты малому и среднему бизнесу — 20 процентов, а на потребительские кредиты — 58 процентов. Чистая прибыль сектора МФО в России за девять месяцев 2017 года составила 6,5 миллиарда рублей.

Чистюхин также отметил негативную тенденцию роста полной стоимости кредита (ПСК). «К сожалению, третий квартал показал обратную тенденцию. Это такой, я бы сказал, неожиданный всплеск: ПСК повысилась до 614 процентов по данному виду займов», — посетовал зампред. До этого ПСК падала с 686 процентов в 2014 году до 596 процентов по итогам второго квартала 2017 года.